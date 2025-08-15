Директор AIDA включен в состав консультативной группы CERF при ООН

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш назначил 12 новых членов Консультативной группы Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF).

Как передает американское бюро Report, в их числе — директор Азербайджанского агентства международного развития (AIDA) при Министерстве иностранных дел Эльмеддин Мехтиев.

Среди других назначенных представителей — делегаты из Канады, Кот-д’Ивуара, Дании, Гамбии, Германии, Нидерландов, Нигера, Норвегии, Катара, Южной Африки и Швеции.

Консультативная группа состоит из 23 членов, представляющих Африку, Азию, Европу, государства Персидского залива, Латинскую Америку и Карибский бассейн, Северную Америку и Океанию. Члены назначаются только один раз сроком на три года.

Созданная в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН, Консультативная группа через заместителя Генсека по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи предоставляет Генсеку рекомендации и экспертные оценки по вопросам использования CERF и его эффективности.

С 2006 года CERF выделил свыше 9,2 млрд долларов США на оказание помощи более чем в 110 странах и территориях. Это стало возможным благодаря вкладам 143 государств-членов и наблюдателей, а также региональных правительств, корпоративных доноров, фондов и частных лиц.

В первой половине 2025 года CERF направил 214 млн долларов США в 24 страны, включая Афганистан — для оказания превентивной помощи перед ожидаемой засухой и реагирования на рост числа возвращающихся из Ирана. В 2025 году фонд также поддержал инновационные инициативы по повышению климатической устойчивости в восьми странах и выделил 4 млн долларов США на смягчение гуманитарных последствий засухи в Гватемале.