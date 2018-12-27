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    МИД Чили: Открытие диппредставительства позволит расширить торговлю и укрепить связи с Азербайджаном

    Азербайджан является основным экономическим игроком в кавказском регионе

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Открытие дипломатического представительства в Азербайджане даст Чили большую представленность в регионе, имеющем большое значение из-за его природных ресурсов, географического положения и демографического потенциала. Это, без сомнения, важная веха в чилийской внешней политике". 

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД Чили.

    В сообщении отмечается, что Азербайджан является основным экономическим игроком в кавказском регионе из-за его больших запасов нефти и природного газа.

    "Открытие  дипломатического представительства в Баку связано с обязательством президента Себастьяна Пиньеры в его прежнем правительстве и позволит расширить торговлю, инвестиции, сотрудничество и политический диалог между обеими странами", - заявили в МИД Чили.

    Отмечается, что дипредставительство Чили в Азербайджане возглавит временный поверенный Габриэль Хара Мальдонадо. 

    Напомним, он уже прибыл в Баку и провел встречи в МИД Азербайджана

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