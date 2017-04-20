Diplomatic Courier: Вашингтон должен укреплять отношения с Баку для расширения своего влияния в регионе

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным партнером США в вопросах восстановления отношений с важными союзниками и обеспечения энергобезопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье "Выгодная инвестиция: Укрепление отношений США-Азербайджан" Даниэля Урчика, опубликованной в американском издании Diplomatic Courier.

"США должны не только продолжать свои отношения с Азербайджаном, но также и укреплять дипломатические, экономические отношения и отношения в сфере безопасности для максимализации расширения влияния США в регионе", - пишет автор.

По его словам, есть множество причин фокусироваться США на Азербайджане - начиная от прямого противодействия российским амбициям до непрямого иранским, а также построение энергобезопасности с целью улучшения нарушенных между Турцией и Израилем отношений.

Упоминая нагорно-карабахский конфликт, Д. Урчик указывает, что увеличивающаяся поддержка Азербайджана в вопросах экономики и безопасности заставит расходовать Россию драгоценные ресурсы для поддержки военного баланса в одной из конфликтных зон, в которые вовлечена Москва.

"Если Россия не поддержит Армению, в то время как США увеличат поддержку Азербайджану, ее глобальный имидж, как важного и сильного покровителя, пострадает", - говорится в статье. Автор считает, что, несмотря на тот факт, что значительный прогресс в направлении дружеских отношений Баку и Москвы нежелателен, США все еще могут исключить любую возможность вовлечения Азербайджана в российскую политическую орбиту, продемонстрировав, что даже при ограниченном бюджете внешней политики, Штаты ценят дружбу с Азербайджаном.

Автор считает, что Азербайджан является важным партнером США в вопросах прямого и косвенного противодействия России и Ирану, восстановления отношений с важными союзниками и обеспечения энергобезопасности Европы.