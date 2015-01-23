​Депутаты посетят Страсбург

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 26-30 января в Страсбурге пройдет зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Report сообщили из пресс-службы Милли Меджлиса.

На сессии примет участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем постоянной делегации в организации Самедом Сеидовым.

В состав делегации войдут председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному созиданию Али Гусейнли, депутаты Севиндж Фаталиева, Эльхан Сулейманов, Ганира Пашаева, Рафаэль Гусейнов, Ровшан Рзаев, Айдын Аббасов, Сахиба Гафарова, Сабир Гаджиев и Фазиль Мустафа.

На сессии будет выслушан отчет о работе, проделанной в Бюро и Постоянном комитете, обсудят вопросы гуманитарной помощи украинским беженцам и вынужденным переселенцам, меморандум о взаимопонимании между Советом Европы и Евросоюзом, выполнения Монтенегро обязательств, взятых перед СЕ, защиты свободы медиа в Европе и пр.

Наши депутаты выступят на проводимых в рамках сессии заседаниях, выскажутся по поводу стоящих на повестке вопросов.