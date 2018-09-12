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    Депутаты парламента Азербайджана примут участие в мероприятиях ТюркПА

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Председатель парламентского комитета по здравоохранению, глава комиссии по окружающей среде и природным ресурсам ТюркПА  Ахлиман Амирасланов, а также депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам ТюркПА Севиндж Гусейнова с 12 по 15 сентября будут находиться в Бишкеке, где примут участие в мероприятиях ТюркПА.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса. 

    А.Амирасланов выступит с докладом на тему "ГМО и последствия их распространения". Депутаты также примут участие в дискуссиях на тему киноиндустрии как составляющие тюркского культурного наследия. В рамках визита азербайджанская делегация проведет встречу с председателем парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым, а также примут участие в открытии Дней тюркского кино.

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