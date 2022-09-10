Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях комитетов ПАСЕ

Депутаты Милли Меджлиса 12-19 сентября примут участие в заседаниях комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Депутаты Милли Меджлиса 12-19 сентября примут участие в заседаниях комитетов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом Report сообщили в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса.

В заседаниях комитета ПАСЕ по политическим делам и демократии 12-13 сентября и мониторингового комитета 14-15 сентября примут участие председатель комитета ММ по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель делегации Азербайджана в ПАСЕ Самед Сеидов и депутат Асим Моллазаде.

16 сентября в Париже в заседании комиссии ПАСЕ по равенству и недискриминации примет участие депутат Кенуль Нуруллаева.