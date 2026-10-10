Депутаты и представители НПО Азербайджана призвали Конгресс США отменить 907-ю поправку

Депутаты Милли Меджлиса и представители азербайджанских неправительственных организаций призвали Конгресс США полностью отменить 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы" и отказаться от односторонних оценок, способных осложнить мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, обращение к сенаторам и членам Палаты представителей США подписали 30 депутатов и 11 руководителей и представителей НПО. Письмо стало ответом на обращение американских законодателей по Азербайджану от 5 октября 2026 года.

"907-я поправка больше не отражает исторические обстоятельства, современные геополитические реалии и нынешнее состояние азербайджано-армянских отношений. Даже в периоды приостановки ее действия она остается препятствием для реализации всего потенциала нашего двустороннего партнерства", - говорится в письме.

Авторы обращения считают, что полная отмена поправки стала бы важным сигналом поддержки Конгрессом регионального мирного процесса и начала нового этапа в отношениях между Азербайджаном и США.

Они подчеркнули значение диалога с американским Конгрессом и заявили, что разделяют цель установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Вместе с тем, по мнению подписантов, ряд положений письма американских законодателей не учитывает важный исторический и правовой контекст и может осложнить прогресс, достигнутый благодаря дипломатическим усилиям США.

В обращении отмечается, что Азербайджан более 30 лет сталкивался с последствиями конфликта и оккупации около 20% международно признанной территории страны.

Отдельное внимание в письме уделено минной угрозе. Согласно оценкам, около 13% территории страны загрязнено приблизительно 1,5 млн мин.

В связи с этим Конгресс США призвали уделять постоянное внимание гуманитарному разминированию и установлению судеб пропавших без вести, в том числе получению информации о возможных местах захоронений и лицах, судьба которых остается неизвестной.

В письме подчеркивается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев проводит стратегический курс, направленный на достижение мира, нормализацию отношений и региональную экономическую интеграцию. Азербайджан выступил с инициативой подготовки мирного соглашения и передал армянской стороне его проект.

Подписанты также высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в продвижении мирного процесса.

Вашингтонский мирный саммит, состоявшийся 8 августа 2025 года, в обращении назван важным дипломатическим этапом.

В письме отмечается, что между странами уже начали формироваться торговые связи, включая экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению. "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), в свою очередь, создает перспективы для укрепления региональных транспортных и коммуникационных связей.

По мнению авторов обращения, эти процессы также формируют благоприятную основу для дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и США.

Авторы письма призвали Конгресс США при рассмотрении вопросов культурного наследия учитывать разрушение и осквернение азербайджанских мечетей, кладбищ, святилищ и исторических памятников на ранее оккупированных территориях и в Армении.

Охрана религиозного и культурного наследия, как отмечается в обращении, должна основываться на универсальных принципах, исключающих дискриминацию и избирательный подход.

Подписанты подчеркнули, что мир между Азербайджаном и Арменией не должен становиться предметом межпартийных разногласий в Вашингтоне. Напротив, его следует рассматривать как дипломатическое достижение, способствующее региональной стабильности, расширению экономических возможностей и продвижению интересов США.

"Наш регион пережил большие страдания, однако сейчас появилась реальная возможность построить иное будущее. Призываем вас к сотрудничеству ради закрепления прогресса, достигнутого после Вашингтонского саммита, укрепления азербайджано-американских отношений и обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе", - говорится в обращении.