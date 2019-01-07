Депутаты Азербайджана и России планируют провести парламентскую конференцию в Госдуме

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Парламентарии Азербайджана и России намерены в ближайшее время провести парламентскую конференцию в Госдуме в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
На конференции ожидается подписание документа о создании межпарламентской комиссии высокого уровня.
Напомним, в июне с инициативой создать соответствующую комиссию выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время официального визита в Баку.
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