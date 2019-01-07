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    Депутаты Азербайджана и России планируют провести парламентскую конференцию в Госдуме

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/  Парламентарии Азербайджана и России намерены в ближайшее время провести парламентскую конференцию в Госдуме в Москве, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    На конференции ожидается подписание документа о создании межпарламентской комиссии высокого уровня

    Напомним, в июне с инициативой создать соответствующую комиссию выступил спикер Госдумы России Вячеслав Володин во время официального визита в Баку. 

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