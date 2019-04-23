Французский депутат: "Желтые жилеты" хотят таких же реформ, как в Азербайджане

"Я высоко оцениваю распоряжение о помиловании, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 16 марта этого года".

Об этом в заявлении французскому бюро Report сказал депутат Национальной Ассамблеи Франции, член межпарламентской группы дружбы Франция-Азербайджан Андре Вилье.

По его словам, распоряжением о помиловании 399 человек были освобождены от отбывания оставшейся части наказания: "Это решение является важным шагом по сближению различных групп в стране, а также на пути к стабильности. Данное решение президента Ильхама Алиева не только откроет новую страницу в истории, но и будет способствовать укреплению фундамента будущего".

Французский депутат коснулся также и распоряжения президента Азербайджана о повышении социальных пособий:

"Распоряжение президента Ильхама Алиева о повышении социальных пособий имеет важное значение с точки зрения повышения покупательской способности населения. В настоящее время члены движения "Желтые жилеты" во Франции выдвигают к главе государства подобное требование. Это решение служит улучшению уровня жизни населения Азербайджана".

А.Вилье подчеркнул, что имидж Азербайджана в мире растет и проводимая президентом Ильхамом Алиевым политика в этой области дает свои положительные плоды: "На международной арене и во всем мире Азербайджан стали узнавать. Спорт в то же время является и носителем коммуникации. В последние годы Азербайджан принял различные международные спортивные мероприятия, страна имеет сильные команды по ряду видов спорта. Голоса азербайджанских спортсменов доносятся с мировых площадок. Мы начали чаще слышать хорошие вести об Азербайджане и азербайджанцах. Естественно, все это является результатом успешной политики".