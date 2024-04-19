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Депутат: США и Франция являются главными противниками разрешения конфликта на Южном Кавказе

Депутат: США и Франция являются главными противниками разрешения конфликта на Южном Кавказе Преждевременный вывод российских миротворцев из Карабаха также является показателем высокого уровня взаимопонимания между лидерами Азербайджана и России
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 11:50
Депутат: США и Франция являются главными противниками разрешения конфликта на Южном Кавказе

Преждевременный вывод российских миротворцев из Карабаха также является показателем высокого уровня взаимопонимания между лидерами Азербайджана и России.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, отношения между двумя странами и без того были на высоком уровне, после вывода миротворцев дружественные отношения между Азербайджаном и Россией станут еще крепче.

Мамедов отметил, что реакция США на вывод российских миротворцев из Карабаха вызывает серьезное сожаление: “Представитель Госдепартамента в своем комментарии по данному вопросу раскритиковал вывод миротворцев и заявил, что Россия является “ненадежным союзником”. Подобные заявления в очередной раз свидетельствуют о лицемерии Америки. Очевидно, что США и Франция являются главными противниками разрешения конфликта в регионе”.

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Версия на английском языке MP: US, France - main opponents of resolving conflict in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Deputat: Sülhməramlıların Qarabağdan çıxarılması iki ölkə liderinin yüksək əlaqələrinin göstəricisidir

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