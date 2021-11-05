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Юрий Камельчук: Азербайджан - один из важных партнеров Украины в сфере военного сотрудничества

Юрий Камельчук: Азербайджан - один из важных партнеров Украины в сфере военного сотрудничества 16:24 "Откровенно говоря, смена министра обороны вряд ли существенно изменит структуру отношений между нашими странами". Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, ком
Внешняя политика
5 ноября 2021 г. 17:07
Юрий Камельчук: Азербайджан - один из важных партнеров Украины в сфере военного сотрудничества

"Смена министра обороны Украины не повлияет на двустороннее сотрудничество в сфере обороны с Азербайджаном".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, комментируя назначение Алексея Резникова на пост министра обороны Украины.

По мнению украинского депутата, отношения между нашими странами традиционно теплые и будут лишь укрепляться. "Нынешние отношения между Азербайджаном и Украиной выходят на новый уровень экономического сотрудничества. Мы оказываем друг другу неизменную поддержку, что в свою очередь способствует укреплению доверия", - отметил он.

Юрий Камельчук подчеркнул, что необходимость сотрудничества в сфере обороны сложно переоценить: "Азербайджан остается одним из основных партнеров Украины в сфере военно-технического сотрудничества".

Депутат надеется, что назначение Алексея Резникова министром обороны будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в этой области.

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Версия на английском языке Yuriy Kamelchuk: Azerbaijan is one of important partners of Ukraine in military cooperation
Версия на азербайджанском языке Yuriy Kamelçuk: "Reznikovun müdafiə naziri təyin olunması Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcək"

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