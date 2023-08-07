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Депутат ММ: Мировое сообщество игнорирует межправо, когда дело касается Азербайджана

Депутат ММ: Мировое сообщество игнорирует межправо, когда дело касается Азербайджана Международное сообщество продолжает придерживаться двойных стандартов в отношении Азербайджана, в том числе и в вопросе поставок так называемых "гуманитарных грузов" из Армении.
Внешняя политика
7 августа 2023 г. 12:11
Депутат ММ: Мировое сообщество игнорирует межправо, когда дело касается Азербайджана

Международное сообщество продолжает придерживаться двойных стандартов в отношении Азербайджана, в том числе и в вопросе поставок так называемых "гуманитарных грузов" из Армении.

Об этом в интервью Report сказал депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев.

По его словам, в новейшей истории большинство войн, захват чужой территории и насилие происходят в результате нарушения международного права со стороны международного же сообщества, которое само сформировало это право.

"Двойные стандарты, применяемые крупными державами и международными организациями для обеспечения собственных интересов, в итоге оборачиваются против них - эффект бумеранга", - сказал он.

Аллахвердиев напомнил, что 9 лет назад мировое сообщество выступило против переброски Россией гуманитарного груза на территорию Украины, обосновав это тем, чем несогласованный ввоз грузов крупных объемов на территорию другой страны является нарушением ее суверенитета.

"Эта инициатива Москвы была тотчас отвергнута международным сообществом. Постпред США при ООН назвал инициативу РФ попыткой непосредственного вмешательства во внутренние дела другой страны. В заявлении председателя ОБСЕ же говорилось, что гуманитарная помощь может осуществляться лишь с учетом принципа уважения к территориальной целостности другой страны",- сказал он.

Однако сегодня эти же державы и международные организации требуют от Азербайджана дать свободных проход любых грузов иностранного государства на свою территорию через погранпункт "Лачын": "Получается, что при надобности мир говорит о необходимости строгого соблюдения территориальной целостности, а намерение направить гумпомощь называется попыткой оккупировать территории. Но в случае с Азербайджаном звучат призывы без предусловий открыть суверенные границы и пропустить любые грузы из Армении".

Депутат также напомнил, что в 2014 году Россия делала это официально через международные каналы. Армянская сторона не направляла никаких официальных запросов, не просит разрешения, лишь требует пропустить на территорию Азербайджана грузы из Еревана с сомнительным содержанием.

По словам парламентария, учитывая, что даже Армения на государственном уровне признает территориальную целостность Азербайджана, все эти заявления являются наглядным примером двойных стандартов в отношении нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке “ATƏT sədrinin dedikləri Ukraynada işləyir, Azərbaycanda yox?” - RƏY

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