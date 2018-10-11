Депутат Милли Меджлиса призвал в ПАСЕ приостановить использование АЭС с истекшим сроком эксплуатации

Страсбург. 11 октября. REPORT.AZ/ "Мы должны приостановить использование атомных электростанций с истекшим сроком эксплуатации, потому что они очень большой источник опасности для человечества".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, об этом во время выступления на сегодняшнем заседании осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил член азербайджанской делегации в структуре, депутат Нагиф Гамзаев.

Н.Гамзаев также отметил, что энергия тоже важный вопрос: "Поэтому мы должны строить более современные АЭС, с развитыми технологиями, управляемые. Эта угроза в маленьких странах создает опасность не только для соседних стран, но и для всех европейских стран. Я думаю, что это мелкие и устаревшие строения вовсе не должны оставаться вне внимания международной общественности. Мы должны приостановить использование атомных электростанций с истекшим сроком эксплуатации, потому что они очень большой источник опасности для человечества".

"Говоря об атомной безопасности Европы, мы должны отметить, что использование АЭС с истекшим сроком эксплуатация, нарушая правила безопасности во время операций АЭС, может привести к радиоактивному загрязнению водных бассейнов и трансрегиональных рек. В итоге должны предприниматься конкретные шаги для решения проблемы атомной безопасности и благосостояния Европы!", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Отметим, что 8 октября в Страсбурге приступила к работе осенняя сессия ПАСЕ.