​Депутат Госдумы России: Настало время запустить проект "Север-Юг" - ИНТЕРВЬЮ

Москва. 3 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report c депутатом Государственной Думы от фракции от ЛДПР Романом Худяковым.

- Роман Иванович, вы довольно часто бываете в Баку. Насколько продуктивны ваши встречи с азербайджанскими коллегами?

- В этом году я уже дважды был в Баку. В том году, например, мы встречались с президентом, с председателем парламента. Скажу, что были очень плодотворные встречи. Азербайджан проявляет стремление в решении целого комплекса вопросов важных для обоих стран. А самое главное, что есть взаимопонимание и уважение. Это хороший бонус к экономическим переговорам. Не в каждой стране найдешь такое взаимопонимание. Когда есть такое уважительное отношение между парламентариями, то у отношений между странами есть будущее.

- В августе состоится визит президента Путина в Баку. Это будет уже третья встреча в верхах за текущий год. Как, по-вашему, это показатель отношений между странами?

- Те дружеские отношения, которые сложились между президентами России и Азербайджана, дорогого стоят. Они проистекают из дружеского отношения наших народов. Азербайджан хочет дружить с Россией не только потому, что она большая и сильная, а потому что здесь есть и экономическая выгода.

Мы не как американцы, которые блюдут только собственные интересы. Россия всегда предлагает партнерские отношения, построенные на принципе выгоды всех сторон.

Как показывает история, сотрудничество с американцами потом чревато для самих этих стран. Они предлагают заманчивые условия, когда сразу же можно заработать много денег, но все это утопия. И на примере договора о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП) мы видим, что американцы загоняют Европу в ловушку. Россия же предлагает условия, когда каждый наш партнер получает равную долю.

- На встрече примет участие и президент Ирана. Возможно ли при таком формате решить 20-летний спор касательно раздела Каспия?

- Вопрос раздела каспийского шельфа - это глобальный вопрос, стоящий сегодня на повестке дня. Тут многое будет зависеть от желания иранской стороны идти на компромисс. Мы стоим на стороне дружбы и экономического сотрудничества.

Когда Тегеран жил в плохих экономических условиях, когда против них из-за санкций, введенных Америкой, было полмира, они выжили и запомнили этот момент. Вряд ли такое можно так быстро простить. Сейчас-то США санкции сняли, а завтра Иран сделает какой-то неправильный политический поступок, по их мнению, и снова эти санкции введутся. Тегеран, конечно же, все это понимает и ведет мудрую политику. Лучше где-то что-то потерять, но приобрести надежного друга и долгосрочного партнера. Поэтому считаю, что Иран пойдет на определенные уступки.

- Будут также обсуждаться вопросы касательно транспортного коридора "Север-Юг". Насколько реально воплощение в жизнь этого проекта?

- Думаю, сейчас настало время, чтобы запустить этот проект. Вы видите, что сейчас идут какие-то экономические потери и у России, и у Азербайджана. Поэтому, чтоб восполнять потери и находить консенсус, надо, конечно же, запускать такие проекты. Хватит говорить – надо делать. В том числе и для того, чтобы наши граждане жили лучше. Это будет очень хороший контракт для Азербайджана, поскольку он закрепляет за собой статус страны-транзитера.

Море в данный момент - самый дешевый вид перевозки грузов. Россия всегда стремилась и будет стремиться получить выход к южным морям. Почему бы Азербайджану не поддержать своего друга и соседа в этом стремлении, тем более что официальный Баку получит от этого неплохие дивиденды.

- Почти одновременно с бакинской встречей ожидается визит президента Турции Эрдогана в Россию. Многие аналитики предрекают стратегический альянс Москва-Анкара-Тегеран. Насколько это, на ваш взгляд, реально?

- Думаю, очень возможен такой альянс. Россия выступает как гарант безопасности во всем мире, в том числе и в нашем регионе. Наш президент доказал, что мы можем прийти на помощь какой-то стране, остановить там кровопролитие и выйти оттуда победителем, продолжая при этом оказывать посильную помощь, чтоб страна реализовала себя политически и экономически. Американцы при такой же ситуации поступают ровным счетом наоборот: они пользуются моментом, заходят туда, отмывают там свои деньги, получают дивиденды, войска их там остаются, чтобы дальше навязать свое мнение, свои интересы. Поэтому здравомыслящие политики стремятся к сотрудничеству с Россией.