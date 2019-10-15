​Депутат Госдумы: Я не представляю Россию без азербайджанцев

"Азербайджан – это наш надежный партнер не первый год. Российско-азербайджанские отношения никогда не уходили в минус, а только развиваются. Нас объединяют не только экономические, но и большие культурно-духовные общность и традиции. Я очень надеюсь, что та сила, которую мы набрали в наших взаимоотношениях, только усилится".

Об этом российскому бюро Report заявил депутат Госдумы, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Депутат подчеркнул, что сегодня между Азербайджаном и Россией установились теплые и дружеские отношения не только на государственном уровне, но и на гражданском: "Проходит огромное количество совместных мероприятий, как на площадке Азербайджана, так и на площадке Российской Федерации, причем инициаторами становятся не только государственные организации. Например, недавно наши коллеги из Ассамблеи народов Евразии с большой делегацией были в Баку, проводили совместные встречи и мероприятия. Это говорит о том, что инициатива сближения исходит не только от государственных органов, но и от самих граждан, которые сегодня хотят общаться, взаимодействовать. И это осознанное взаимодействие, оно вызвано нашими общими корнями и пониманием того, что двигаться дальше можно только вместе".

"Я не представляю нашу страну без азербайджанцев. У нас общая история, общее будущее. Мы должны вместе жить, работать и дружить и помогать друг другу. И, конечно, и руководство Азербайджана, и его представители, и разные общественные организации играют огромную роль в том, что сегодня в нашей стране есть дружба и согласие между представителями разных народов", - заключил Ильдар Гильмутдинов.

Игбал Рустамов