Депутат Госдумы: Созданы все условия для избирателей

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На проходящих в Азербайджане внеочередных парламентских выборах для избирателей созданы все условия.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Госдумы России, наблюдатель от МПА СНГ Казбек Тайсаев.

"Нам удалось сегодня побывать на многих участках. Хочу поблагодарить Центральную избирательную комиссию за подготовку кадров, которые очень грамотно подготовили работу в участковых комиссиях. Все условия для избирателей созданы. Каких-то особых нарушений мы не видели. Я надеюсь, что выборы в Азербайджане пройдут сегодня очень успешно", - заявил российский депутат.