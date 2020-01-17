​Депутат Госдумы: Баку достоен звания "Города трудовой доблести"

В 2020 году будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В связи с чем в Государственной Думе России обсуждался законопроект, согласно которому устанавливаются правовые основания присвоения звания "Город трудовой доблести" городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Об этом российскому бюро Report сообщил депутат Госдумы Дмитрий Савельев.

"Сейчас, когда мы обсуждаем высокий статус города трудовой доблести, этот прецедент обязательно нужно учесть: этого звания достойны и города на постсоветском пространстве. Например, уже не раз поднимался вопрос о присуждении звания города-героя Баку. Во время ВОВ жители Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских танков и самолетов.

В Азербайджане в годы войны висели плакаты "Наш Сталинград – у каждой скважины" - и это так и было, отсюда шло 80% всего нужного советской армии топлива", - заявил Савельев.

"Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря колоссальным усилиям всего некогда единого советского народа. Сегодня мы живем в разных странах, но мы можем отдать дань уважения погибшим на фронте и тем, кто работал на нужды фронта, причем работал, еще раз хочу повторить, день и ночь. Поэтому хотелось бы учесть в данном законопроекте возможность присвоения Баку этого высокого звания", - подчеркнул российский депутат.