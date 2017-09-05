Депутат городского совета израильского Тират-Кармель: Я очень горжусь, что родился и вырос в Баку - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с депутатом городского совета израильского города Тират-Кармель, уроженцем Азербайджана Авираном Мишиевым.

- Расскажите о городе Тират-Кармель, депутатом Горсовета которого Вы являетесь. Каково отличие этого города от других городов Израиля?

- Тират-Кармель находится в северной части Израиля вблизи города Хайфы, который в свою очередь является третьим по количеству населения в Израиле. До недавнего времени наш город насчитывал 20 тыс. человек, но благодаря интенсивному и массивному развитию в ближайшее время его население вырастет в три раза. С востока - гора Кармель, с запада - Средиземное море, а с юга - хвойный лес, что дарит городу очень чистый воздух. Кроме того, рядом находятся Хайфский университет и Технион - технологический институт, который входит в десятку лучших вузов в мире, Центр высоких технологий, предлагающий много качественных вакансий.

- Сколько выходцев из Азербайджана проживает в этом городе и насколько они активны в жизни города?

- В нашем городе проживают около 3000 человек - выходцев из Кавказа, из которых из Азербайджана составляют преимущественное большинство (95%).

Большинство довольно и активны в жизни города, участвуют в мероприятиях, некоторые являются их инициаторами.

- Насколько нам известно, Вы также являетесь выходцем из Азербайджана. Расскажите, пожалуйста, об этом. Насколько часто Вы бываете на своей исторической Родине?

- Да. Я очень горжусь, что родился и вырос в Баку, родители и предки из Красной Слободы Губинского района, как и моя супруга. После окончания школы - подготовительный курс в экономическом университете и репатриация в Израиль.

В последнее время бываю минимум раз в год, в прошлом году приехал с семьей, объездили около 10 городов, чтобы наглядно показать детям, откуда мы родом, и что у наших с супругой рассказов про наш Азербайджан есть доказательства.

- 5 сентября Тират-Кармель станет городом-побратимом азербайджанской Шемахи. Планируете ли Вы посетить Азербайджан в эти даты и какие мероприятия запланированы в рамках подписания соглашения о побратимстве?

- Ну конечно, я вхожу в состав делегации, которая собирается посетить Азербайджан в целом и Шемаху в частности. Делегация из нашего муниципалитета внушительная для столь важного события и с нетерпением ждем этого момента. Меня переполняет чувство гордости и очень трудно выразить все это словами.

- Насколько информированы жители города об Азербайджане в целом и о нагорно-карабахском конфликте в частности?

- 15% населения нашего города - выходцы из Азербайджана и та любовь, которую они испытывают, рассказывая про свой Азербайджан, передается местному населению и вызывает симпатию и некоторую зависть, я думаю, потому что они так похвастаться не могут. Местное население уже понимает, что есть еще одна курортная страна, которая под стать европейским странам, и постепенно начинают заказывать турпоездки.

Наш мэр господин Арье Таль побывал 2 года назад в Азербайджане при подписании соглашения, когда побратались города Мингячевир и Афула, и не перестает вспоминать Азербайджан самыми теплыми словами при каждой встрече с другими мэрами, депутатами парламента и министрами.

Выходцы из Азербайджана весьма хорошо проинформированы, остро переживают и искренне желают скорейшего освобождения всех оккупированных земель. Благодаря нашим усилиям местное население все больше понимает всю горечь этого конфликта. Мы совместно с международной ассоциацией Израиль-Азербайджан "АзИз" провели мероприятие, посвященное трагедии в Ходжалы.

- Каких выдающихся жителей города - выходцев из Азербайджана Вы могли бы отметить?

- Прежде всего, поэты и художники: Мира Мардехаева, Даниил Яшаев, Ариэль Яшаев, Семен Рабаев. Член совета директоров международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз", а "по совместительству" поэт и автор слов некоторых известных песен - Шауль Симан-Тов. Активистка - Сабина Абрамова - дочь депутата Милли Меджлиса Евда Абрамова. Второй заммэра города - Михаэль Коэн. Бизнесмен и предприниматель – Шимшон Абрамов.