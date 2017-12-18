Депутат: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы

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Тбилиси. 18 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности Европы. Осуществляемые с участием нашей страны крупномасштабные проекты занимают особое место в энергобезопасности Европы".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом, выступая на 10-ой сессии Парламентской Ассамблеи ГУАМ, заявил руководитель азербайджанской парламентской делегации в структуре Азер Керимли.

Он заявил, что вынесенные на обсуждение в ходе 10-ой сессии ПА ГУАМ вопросы, в особенности вопросы региональной и энергобезопасности и борьбы с трансграничной преступностью, представляют важное значение не только для стран ГУАМ, но и для международного сообщества в целом.

По словам А.Керимли, реализуемые с участием Азербайджана крупномасштабные энергетические и транспортные проекты служат международной безопасности: "Принимая во внимание тот факт, что энергетическая безопасность рассматривается в настоящее время как важный элемент национальной безопасности, мы можем ясно видеть, какую важную роль играют нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, проект газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, Трансадриатический и Трансанатолийский газопроводы".

Назвав открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс большим историческим событием, А.Керимли отметил, что эти и другие реализуемые с участием наших стран проекты повышают привлекательность региона и создают необходимые условия для достижения нами стратегических целей.