Денис Саммут: Председательство Азербайджана в ДН дало новое видение этой организации

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединении (ДН) дало новую энергию, новое видение этой организации.
Как передает Report, об этом директор LINKS EUROPE Денис Саммут заявил на симпозиуме "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте".
Он добавил, что в самой организации до сих пор есть нерешенные проблемы. “Но председательство Азербайджана ДН в данной организации придало новое видение того, как стоит членам ДН работать вместе в будущем”,- сказал он, отметив, что проблемы в геополитике существуют не только в ДН, но и в самой международных системе, включая систему ООН и другие международные институты и организации.
"Поэтому мы должны придерживаться принципа многосторонности, а не того, чтобы какая-то одна страна господствовала над другими",- сказал он.
Денис Саммут отметил, что Азербайджан, председательствуя в ДН, смог перенаправить фокус на актуальные и острые вопросы в мире.
"Председательство Азербайджана дало ДН институциональную силу, что помогло укрепить сотрудничество между членами организации",- добавил он.