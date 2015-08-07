Намечен план мероприятий по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Грузии

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Последняя встреча комиссий по делимитации и демаркации границ Азербайджана и Грузии состоялась в июне этого года. На встрече был намечен план мероприятий".

Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе, комментируя процесс делимитации границ между двумя странами.

По его словам, на встрече присутствовали сопредседатели рабочих групп двух стран и работа движется своим чередом: "Вопрос, связанный со спорным участком вокруг монастыря Давида Гареджи (Кешиш Даг - ред.), также обсуждается".