Дельфин Пронк: Пришло время обеспечить стабильность в регионе

"Настало время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе".

"Настало время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе".

Как передает Report, об этом заявила председатель Комитета по политике и безопасности Европейского Союза (ЕС) Дельфин Пронк.

Выразив благодарность помощнику президента Азербайджана - заведующему отделом внешней политики администрации президента Хикмету Гаджиеву "за экскурс по актуальным вызовам", Пронк отметила, что ЕС готов к углублению сотрудничества:

"Пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия".