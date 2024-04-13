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Дельфин Пронк: Пришло время обеспечить стабильность в регионе

Дельфин Пронк: Пришло время обеспечить стабильность в регионе "Настало время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе".
Внешняя политика
13 апреля 2024 г. 05:32
Дельфин Пронк: Пришло время обеспечить стабильность в регионе

"Настало время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе".

Как передает Report, об этом заявила председатель Комитета по политике и безопасности Европейского Союза (ЕС) Дельфин Пронк.

Выразив благодарность помощнику президента Азербайджана - заведующему отделом внешней политики администрации президента Хикмету Гаджиеву "за экскурс по актуальным вызовам", Пронк отметила, что ЕС готов к углублению сотрудничества:

"Пришло время предпринять конкретные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. ЕС готов углублять сотрудничество и продолжать поддерживать мирные усилия".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda səfərdə olan Delfin Pronk: Regionda sabitliyin təmin edilməsinin vaxtı çatıb

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