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Делегация Узбекистана посетила Шушу

Делегация Узбекистана посетила Шушу Делегация во главе с председателем Национальной ассоциации неправительственных организаций Узбекистана Камолиддином Ишанхожаевым посетила Шушу.
Внешняя политика
27 ноября 2023 г. 13:02
Делегация Узбекистана посетила Шушу

Делегация во главе с председателем Национальной ассоциации неправительственных организаций Узбекистана Камолиддином Ишанхожаевым посетила Шушу.

Как сообщает находящийся в Шуше сотрудник Report, узбекская делегация осмотрела достопримечательности и ознакомилась с городом.

Гости встретились со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Члены делегации были подробно проинформированы о проводимых в городе масштабных строительных и восстановительных работах.

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Версия на английском языке ФотоDelegation of Uzbekistan visits Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan nümayəndə heyəti Şuşada olub

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