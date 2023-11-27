Делегация Узбекистана посетила Шушу

Делегация во главе с председателем Национальной ассоциации неправительственных организаций Узбекистана Камолиддином Ишанхожаевым посетила Шушу.
Как сообщает находящийся в Шуше сотрудник Report, узбекская делегация осмотрела достопримечательности и ознакомилась с городом.
Гости встретились со специальным представителем президента Азербайджана в Шушинском районе Айдыном Керимовым.
Члены делегации были подробно проинформированы о проводимых в городе масштабных строительных и восстановительных работах.