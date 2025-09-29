Делегация Узбекистана побывала в парке Победы
Внешняя политика
- 29 сентября, 2025
- 14:15
Делегация Узбекистана, находящаяся в Баку в рамках II Азербайджано-Узбекистанского медиа-форума, посетила парк Победы.
Как сообщает Report, делегация вместе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмаиловым и председателем Аудиовизуального совета Исметом Саттаровым посетила Монумент Победы, воздвигнутый в память о шехидах Отечественной войны.
Делегация возложила цветы к подножию памятника и с уважением почтила светлую память героических сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.
Гостям была предоставлена подробная информация о парке Победы.
Последние новости
14:44
Мухтар Бабаев: В Азербайджане еще будут проводиться климатические неделиЭкология
14:41
BakuBus обеспечил работой 675 человек в ГянджеИнфраструктура
14:33
Скончался заслуженный артист Джабир ИмановИскусство
14:33
Фото
Определился победитель соревнований по настольному теннису на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
14:25
Посол ЕС в Баку почтила память героев Отечественной войныВнешняя политика
14:22
В Евлахском Олимпийском спорткомплексе одновременно могут проходить 9 соревнованийСпорт
14:15
Али Асадов прибыл в МинскВнешняя политика
14:15
Фото
Делегация Узбекистана побывала в парке ПобедыВнешняя политика
14:14