    Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 14:15
    Делегация Узбекистана, находящаяся в Баку в рамках II Азербайджано-Узбекистанского медиа-форума, посетила парк Победы.

    Как сообщает Report, делегация вместе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмаиловым и председателем Аудиовизуального совета Исметом Саттаровым посетила Монумент Победы, воздвигнутый в память о шехидах Отечественной войны.

    Делегация возложила цветы к подножию памятника и с уважением почтила светлую память героических сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Гостям была предоставлена подробная информация о парке Победы.

    Лента новостей