Делегация Узбекистана побывала в парке Победы

Делегация Узбекистана, находящаяся в Баку в рамках II Азербайджано-Узбекистанского медиа-форума, посетила парк Победы.

Как сообщает Report, делегация вместе с исполнительным директором Агентства по развитию медиа Ахмедом Исмаиловым и председателем Аудиовизуального совета Исметом Саттаровым посетила Монумент Победы, воздвигнутый в память о шехидах Отечественной войны.

Делегация возложила цветы к подножию памятника и с уважением почтила светлую память героических сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Гостям была предоставлена подробная информация о парке Победы.