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Делегация Сербии в ПАСЕ выразила протест против резолюции по Азербайджану

Делегация Сербии в ПАСЕ выразила протест против резолюции по Азербайджану Делегация Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направила обращение с протестом председателю органа Теодоросу Русопулосу в связи с принятой в отношении азербайджанской делегации резолюцией.
Внешняя политика
5 февраля 2024 г. 22:31
Делегация Сербии в ПАСЕ выразила протест против резолюции по Азербайджану

Делегация Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направила обращение с протестом председателю органа Теодоросу Русопулосу в связи с принятой в отношении азербайджанской делегации резолюцией.

Как сообщает Report, в сербской делегации с сожалением отметили, что она не смогла принять участие в голосовании по данной резолюции в связи с продолжением процесса формирования Национального собрания Сербии после парламентских выборов, прошедших в стране 17 декабря 2023 года.

Сербская делегация также выразила свое недовольство в связи с резолюцией, принятой в отношении к азербайджанской делегации "на весьма сомнительных основаниях".

"Делегация Сербии в ПАСЕ выражает решительный протест в связи с принятой резолюцией и призывает к ее пересмотру во избежание негативных последствий для репутации и устоявшейся роли нашей Ассамблеи и Совета Европы", - говорится в обращении.

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Версия на азербайджанском языке Serbiyanın AŞPA-dakı nümayəndə heyəti Azərbaycanla bağlı qəbul edilən qətnaməyə etirazını bildirib

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