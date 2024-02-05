Делегация Сербии в ПАСЕ выразила протест против резолюции по Азербайджану

Делегация Сербии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) направила обращение с протестом председателю органа Теодоросу Русопулосу в связи с принятой в отношении азербайджанской делегации резолюцией.
Как сообщает
Сербская делегация также выразила свое недовольство в связи с резолюцией, принятой в отношении к азербайджанской делегации "на весьма сомнительных основаниях".
"Делегация Сербии в ПАСЕ выражает решительный протест в связи с принятой резолюцией и призывает к ее пересмотру во избежание негативных последствий для репутации и устоявшейся роли нашей Ассамблеи и Совета Европы", - говорится в обращении.