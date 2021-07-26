Делегация правящей партии Турции посетила Аллею почетного захоронения

Находящаяся с визитом в Баку делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP), возглавляемая первым заместителем председателя партии, членом Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, посетила Аллею почетного захоронения

Находящаяся с визитом в Баку делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP), возглавляемая первым заместителем председателя партии, членом Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память архитектора и строителя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как передает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.