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Делегация правящей партии Турции посетила Аллею почетного захоронения

Делегация правящей партии Турции посетила Аллею почетного захоронения Находящаяся с визитом в Баку делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP), возглавляемая первым заместителем председателя партии, членом Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, посетила Аллею почетного захоронения
Внешняя политика
26 июля 2021 г. 09:22
Делегация правящей партии Турции посетила Аллею почетного захоронения
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Находящаяся с визитом в Баку делегация турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP), возглавляемая первым заместителем председателя партии, членом Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем, посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память архитектора и строителя современного Азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как передает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

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Версия на английском языке Turkish delegation members visit Alley of Honor
Версия на азербайджанском языке AKP rəsmiləri Fəxri xiyabanı ziyarət edib - FOTO

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