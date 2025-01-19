Делегация Конфедерации профсоюзов Азербайджана провела ряд встреч в Женеве

Делегация Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПСА) во главе с ее председателем Сахибом Мамедовым, находящаяся с визитом в Женеве, провела ряд встреч в Международной организации труда (МОТ).

Делегация Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПСА) во главе с ее председателем Сахибом Мамедовым, находящаяся с визитом в Женеве, провела ряд встреч в Международной организации труда (МОТ).

Как сообщает Report, на встречах с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии Беате Андреес, директором Бюро по деятельности трудящихся (МОТ-ACTRAV) Марией Эленой Андре, а также с другими представителями организации обсуждались связи между двумя организациями, совместные проекты и мероприятия, состоялся обмен мнениями о направлениях сотрудничества на 2025-2026 годы.

На встречах председатель С.Мамедов подчеркнул, что защита трудовых прав граждан Азербайджана является одним из приоритетов государственной политики, и предоставил информацию о проводимой работе и оказываемых услугах по защите трудовых, социальных, экономических прав членов профсоюза, охране их здоровья, организации лечения и отдыха, а также о внедряемых инновациях. Он рассказал о членстве Азербайджана в МОТ с первых лет независимости, ратификации страной 59 конвенций организации по правам трудящихся, и сообщил о текущей подготовке к ратификации Конвенции "О минимальных нормах социального обеспечения".

Было отмечено, что КПСА и ее члены тесно сотрудничают с МОТ для постоянного улучшения условий труда и усиления социальной защиты работников, а также активное участие представителей организации в сессиях и обсуждениях. При поддержке МОТ в Баку и регионах Азербайджана было проведено более 40 семинаров, конференций и круглых столов с участием экспертов и представителей обеих организаций.

На встречах также было подчеркнуто, что КПСА приняла "Стратегию развития для продвижения устойчивого развития профсоюзов - Повестка дня Целей устойчивого развития ООН на 2015-2030 годы" и является одним из двух приоритетных профсоюзов, выбранных МОТ по Целям устойчивого развития.

Кроме того, при поддержке МОТ было опубликовано более 10 просветительских пособий по защите социально-экономических прав работников и решению их социальных проблем, а также "Отчет о рассмотрении и оценке мер, предпринятых в Азербайджане для реализации Целей устойчивого развития до 2030 года".

На встречах в МОТ также обсуждался переход к "зеленой экономике", важность соблюдения принципа справедливости в этом процессе и задачи, стоящие перед профсоюзами в данном направлении, была подчеркнута важность решений для профсоюзов, принятых на COP29 в Баку в ноябре 2024 года.

Делегация КПСА также призвала ускорить утверждение "Страновой программы по достойному труду на 2025-2029 годы", которая планируется к подписанию с МОТ.

Представители Международной организации труда подчеркнули, что профсоюзы Азербайджана придают большое значение ее конвенциям и рекомендациям, и выразили уверенность в дальнейшем расширении партнерства.

Стороны обсудили сотрудничество на 2025-2026 годы, включая вопросы безопасности труда, социального диалога, расширения прав женщин и молодежи в трудовом процессе и продвижения создания "зеленых" рабочих мест, и высказали свои мнения по прозвучавшим предложениям.