    Делегация ЦИК будет наблюдать за выборами в Кыргызстане

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 09:38
    Делегация ЦИК будет наблюдать за выборами в Кыргызстане

    Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась с визитом в Кыргызстан.

    Как сообщили Report в ЦИК, визит осуществляется по приглашению председателя Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Тынчтыка Шайназарова и предусматривает участие в качестве международных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах, назначенных в стране на 30 ноября.

    Предполагается, что представители ЦИК до дня голосования ознакомятся с общими процессами подготовки к выборам и будут наблюдать за ходом голосования на избирательных участках в день выборов.

    Азербайджанская делегация также примет участие во втором заседании Консультативной платформы высших избирательных органов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), которое пройдет в Бишкеке 28 ноября. На мероприятии будут обсуждаться вопросы развития институционального сотрудничества в области избирательного управления и возможности дальнейшего расширения связей.

    Кроме того, в рамках визита запланированы встречи Панахова с кыргызским коллегой, руководителями органов избирательного управления стран-членов ОТГ и международных организаций, аккредитованных на выборах в качестве наблюдателей, а также другими официальными лицами. Планируется обсудить перспективы дальнейшего углубления межведомственных связей, новые возможности сотрудничества в различных сферах, связанных с выборами, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Отметим, что представители ЦИК также представлены в составе международных наблюдательных миссий Парламентской ассамблеи тюркских государств, ОТГ, ОБСЕ/БДИПЧ и СНГ на внеочередных парламентских выборах в Кыргызстане.

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Qırğızıstanda seçkiləri müşahidə edəcək

