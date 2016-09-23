Делегация австралийского парламента встретилась с председателем ЦИК

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня делегация австралийского парламента, находящаяся в Азербайджане для наблюдения за предстоящим 26 сентября этого года всенародным голосованием (референдумом), встретилась с председателем Центризбиркома Мазахиром Панаховым.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью и медиа секретариата ЦИК, поприветствовав делегацию, председатель ЦИК выразил удовлетворение встречей с парламентариями в канун всенародного голосования (референдума) и коснулся расширяемых из года в год отношений возглавляемой им структуры с влиятельными международными организациями и высшими избирательными структурами зарубежных стран.

Выразив признательность за радушный прием, руководитель делегации, сенатор Кристофер Бек и члены австралийского парламента поинтересовались избирательной системой и системой референдума в Азербайджане, а также работами, связанными с принципами деятельности избирательных комиссий и подготовкой к референдуму.

На встрече также коснулись представляющих взаимный интерес вопросов.