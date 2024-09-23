Делегация ANAMA провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО

Делегация Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) во главе с заместителем председателя правления Самиром Поладовым провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО.

Делегация Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) во главе с заместителем председателя правления Самиром Поладовым провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщили Report в ANAMA.

Представители ANAMA и представительства Азербайджана при НАТО обсудили с руководителем отдела поддержки операций Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Орханом Муратлы и другими официальными лицами минную проблему на освобожденных территориях, финансовую и техническую помощь НАТО в ее решении, а также возможности применения современных технологий и методов в процессе разминирования.

Стороны также обсудили обмен опытом в области гуманитарного разминирования.