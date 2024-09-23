О нас

Делегация ANAMA провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО

Делегация ANAMA провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО Делегация Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) во главе с заместителем председателя правления Самиром Поладовым провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО.
Внешняя политика
23 сентября 2024 г. 19:22
Делегация ANAMA провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО

Делегация Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) во главе с заместителем председателя правления Самиром Поладовым провела ряд встреч в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщили Report в ANAMA.

Представители ANAMA и представительства Азербайджана при НАТО обсудили с руководителем отдела поддержки операций Агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) Орханом Муратлы и другими официальными лицами минную проблему на освобожденных территориях, финансовую и техническую помощь НАТО в ее решении, а также возможности применения современных технологий и методов в процессе разминирования.

Стороны также обсудили обмен опытом в области гуманитарного разминирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discusses NATO's financial, technical aid to solve its landmine problem
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın üzləşdiyi mina probleminin həlli üçün NATO-nun maliyyə və texniki yardımı müzakirə edilib

Экслюзивные новости

Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi