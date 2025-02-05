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Делегации Турции и Словакии посетили ASAN xidmət

Делегации Турции и Словакии посетили ASAN xidmət Руководители турецкой компании TÜRKKEP и делегация Министерства иностранных дел Словакии в рамках официального визита в Азербайджан ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət.
Внешняя политика
5 февраля 2025 г. 18:40
Делегации Турции и Словакии посетили ASAN xidmət

Руководители турецкой компании TÜRKKEP и делегация Министерства иностранных дел Словакии в рамках официального визита в Азербайджан ознакомились с деятельностью центра ASAN xidmət.

Как сообщает Report, гостям была предоставлена подробная информация о различных направлениях деятельности Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, в том числе о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева, и проектах, реализуемых в сфере социальных инноваций.

Также было отмечено, что Государственное агентство было удостоено Премии ООН за государственную службу в 2015 году, специальной премии ООН в области развития государственных услуг с применением цифрового управления в 2019 году и было выбрано "Самой передовой государственной службой в мире" в рамках Программы "Премия за совершенство в государственном управлении" в 2023 году. Гости были проинформированы о том, что модель ASAN xidmət успешно применяется в различных странах.

Гости отметили, что деятельность и инновации центров ASAN xidmət произвели на них большое впечатление.

В рамках встречи делегации ознакомились с деятельностью Инкубационного и Акселерационного центра INNOLAND, мобильной службы ASAN xidmət и юридического лица публичного права ABAD.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Slovakiya nümayəndə heyətləri “ASAN xidmət”də olublar

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