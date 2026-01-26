Делегации США и Армении обсудили реализацию проекта TRIPP

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    26 января, 2026
    Председатель постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания Армении Саргис Ханданян и представитель Комитета по иностранным делам Конгресса США Лэнс Коконос обсудили процесс реализации проекта TRIPP (Маршрут Трампа).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Национального собрания Армении.

    "В ходе встречи стороны обсудили важность реализации проекта TRIPP, а также обменялись мнениями относительно дальнейшей работы и практических шагов в этом направлении в ближайшей перспективе", - говорится в сообщении.

    Также отдельное внимание стороны уделили уделено последним событиям в процессе нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений, а также текущим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsinin həyata keçirilməsini müzakirə edib

