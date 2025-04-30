Делегации Иордании и Джибути ознакомились с деятельностью Агентства DOST

Делегации Иордании и Джибути ознакомились с деятельностью Агентства DOST

Члены делегаций Иордании и Джибути во главе с председателем Комитета по делам лиц с инвалидностью Сената Иордании Азией Абдель Муталеб Ягхини и главой Национального агентства по делам лиц с инвалидностью Джибути Дуалехом Саидом Махамудом посетили Агентство DOST в рамках визита в Азербайджан.

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, гости ознакомились с работой Бакинского центра DOST №1 и получили информацию о предоставляемых услугах.

Председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов представил концепцию деятельности, отметив, что более 3,4 млн граждан уже получили услуги в центрах DOST, уровень удовлетворенности составил 98,5%. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества.

В рамках форума "Солидарное действие: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Бакинском конгресс-центре был организован стенд Центра инклюзивного развития и творчества DOST. Участники из 116 стран ознакомились с изделиями ручной работы, созданными тренерами и бенефициарами в учебных студиях Центра. В экспозиции были представлены образцы художественной вышивки и резьбы, изобразительного искусства, гончарного дела, флористики, ковроткачества.