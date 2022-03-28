Действующий председатель ОБСЕ совершит визит в Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау с 29 марта - 1 апреля совершит визит в Грузию, Азербайджан и Армению для проведения встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау с 29 марта - 1 апреля совершит визит в Грузию, Азербайджан и Армению для проведения встреч с высокопоставленными официальными лицами.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

В Грузии З.Рау встретится с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Давидом Залкалиани и первым заместителем спикера Георгием Вольским.

В ходе своего визита в Азербайджан Рау встретится с президентом Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

В Армении Рау встретится с президентом Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Визит будет посвящен развитию мирного сотрудничества, диалога и стабильности в регионе Южного Кавказа.