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    Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

    МИД: Австрия готова провести у себя встречу сторон по урегулированию нагорно-карабахского конфликта© Getty Images/ Elvis Barukcic

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетит Азербайджан. Как сообщили  в ответ на запрос Report в МИД Австрии, визит состоится в ближайшие месяцы, точная дата визита пока уточняется.

    Ожидается, что в ходе визита будет обсуждаться вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    В МИД Австрии подчеркнули, что австрийское председательство в ОБСЕ поддерживает усилия, предпринимаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию этого конфликта. 

    "Председательство ОБСЕ активно поддерживает работу сопредседателей Минской группы посредством личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика, а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе посла Гюнтера Бахлера. Следуя своей давней традиции в качестве нейтральной страны, Австрия готова содействовать [решению конфликта - ред.] или провести у себя  встречу сторон", - заявили в МИД Австрии.

    Напомним, с 1 января Австрия на год приняла председательство в ОБСЕ, объявив одним из приоритетов председательства вопрос урегулирования неразрешенных конфликтов на пространстве организации. 

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