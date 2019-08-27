Дарига Назарбаева поздравила Мехрибан Алиеву

Председатель Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева направила поздравительное послание первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы!

Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня Рождения.

Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, большой управленческий и политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в своей стране, но и за ее пределами.

В Казахстане знают и уважают Вас как последовательного сторонника укрепления казахстанско-азербайджанских отношений, основанных на добрых традициях братства и духовного единства.

Высоко ценю доверие и взаимоуважение, сложившиеся между нами.

Убеждена, что при Вашем содействии конструктивное сотрудничество двух стран будет и впредь плодотворно развиваться во благо процветания братских народов.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемая Мехрибан Ариф гызы, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности".