Дарига Назарбаева поздравила Мехрибан Алиеву

Председатель Сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева направила поздравительное послание первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемая Мехрибан Ариф гызы!
Примите самые теплые поздравления по случаю Вашего Дня Рождения.
Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, большой управленческий и политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в своей стране, но и за ее пределами.
В Казахстане знают и уважают Вас как последовательного сторонника укрепления казахстанско-азербайджанских отношений, основанных на добрых традициях братства и духовного единства.
Высоко ценю доверие и взаимоуважение, сложившиеся между нами.
Убеждена, что при Вашем содействии конструктивное сотрудничество двух стран будет и впредь плодотворно развиваться во благо процветания братских народов.
В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемая Мехрибан Ариф гызы, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности".
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