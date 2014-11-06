Daily Mail установила личность спецназовца, убившего Усаму бен Ладена

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Британская газета Daily Mail установила личность представителя спецназа ВМС США, застрелившего лидера международной террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена в Пакистане. "Террориста номер один" ликвидировал бывший военнослужащий 38-летний Роб O'Нил, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным издания, O'Нил был лично удостоен награды за то, что 2 мая 2011 года в ходе спецоперации американского спецназа в пакистанском городе Абботабад три раза выстрелил в голову лидера "Аль-Каиды".

Решение раскрыть свою личность O'Нил принял после того, как из-за досрочного увольнения со службы был лишен ряда социальных льгот, положенных военным.

Как отмечает газета, вместо положенных 20 лет O'Нил прослужил в спецназе 16 лет. За это время он не раз участвовал в военных операциях в различных зонах боевых действий, в том числе в Ираке и Афганистане, и выполнил более 400 боевых задач.

Напомним, Усама бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы "Аль-Каиды" в обстановке строжайшей секретности было захоронено в море.