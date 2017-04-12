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    Cтала известна дата визита Виталия Кличко в Азербайджан

    Мэр Киева: Мы заинтересованы в сотрудничестве и в инвестициях азербайджанского бизнеса

    Киев. 12 апреля. REPORT.AZ/ Киевский городской председатель Виталий Кличко 13-14 апреля совершит визит в Азербайджан по приглашению главы Исполнительной власти города Баку.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе мэра Киева.

    В  столице Азербайджана состоятся встречи Кличко с главой Исполнительной власти Баку Гаджибалой Абуталыбовым, представителями политических кругов и крупного бизнеса.

    Также Кличко посетит Аллею почетного захоронения, площадь Государственного флага.

    Мэр Киева осмотрит построенные объекты инфраструктуры в Баку, комплекс набережной бульвара, спортивную арену и другие объекты, которые являются знаковыми для современного Баку.

    "Мы ценим и стремимся развивать партнерские отношения между нашими странами. К тому же Киев и Баку уже почти 20 лет являются городами-побратимами. Нам сегодня очень интересен и может быть полезен и опыт развития инфраструктуры в Баку. За последние годы столица Азербайджана достигла в этом направлении значительных успехов. И в этом контексте мы заинтересованы в сотрудничестве и в инвестициях азербайджанского бизнеса, который имеет хороший опыт в развитии инфраструктуры ", - отметил накануне визита в Баку Виталий Кличко.

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