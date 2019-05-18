Что обещает Азербайджану новое соглашение с Евросоюзом?

По информации ряда СМИ, Европейский Союз (ЕС) и Азербайджан имеют разные мнения по поводу нового соглашения. Согласно публикациям, стороны не смогли договориться по вопросам торговли, энергетики, выходу на рынок, государственных закупок, продвижения местных товаров.

Как сообщает Report, Европейский Союз выдвинул к Азербайджану требования, отвечающие собственным интересам по многим социально и общественно значимым вопросам.

К примеру, ЕС хочет ограничения государственных субсидий. Интересно, что Европа давно использует механизм субсидирования для обеспечения своего экономического развития и конкурентоспособности отдельных секторов. Даже сегодня субсидии имеются в ряде секторов.

Что даст ограничение субсидий Азербайджану?

Ограничение субсидий окажет серьезное влияние на ключевые сектора экономики страны, в частности на сельское хозяйство. Фермеры в Азербайджане освобождены от уплаты налогов. Существует большой пакет субсидий для продвижения аграрного сектора, обеспечения конкурентоспособного производства, удовлетворения внутреннего спроса за счет местных продуктов, увеличения экспортного потенциала. Это один из важнейших инструментов обеспечения дальнейшего укрепления частного сектора, в частности уже сформированного класса предпринимателей.

Учитывая, что около 40% населения занято в сельском хозяйстве, ликвидация налоговых льгот и субсидий может привести к экономическим трудностям и социальным проблемам. Доходы фермеров сократятся, станет невыгодно заниматься сельским хозяйством, в результате снизится занятость в этой области. Все это следует учитывать ради интереса и благосостояния граждан страны.

Это одна из главных причин, почему переговоры затянулись и даже, по мнению некоторых экспертов, зашли в тупик.

Илаха Мамедли