    Чокси: Азербайджан обладает значительным потенциалом для устойчивого экономического роста

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 09:07
    Азербайджан располагает развитой инфраструктурой и значительным потенциалом для дальнейшего экономического роста.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

    По его словам, в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было отмечено, что страна эффективно использовала свои энергетические ресурсы для диверсификации экономики и обеспечения устойчивого экономического роста, приносящего пользу населению в целом.

    "Одним из ключевых преимуществ Азербайджана являются разнообразные возможности для развития. В частности, это наглядно видно в туристическом секторе - растущее число туристов, горнолыжные курорты, развитая инфраструктура, а также богатая история Баку. Это лишь один из примеров", - отметил Чокси.

    Он также подчеркнул стратегическое географическое положение страны: "Азербайджан расположен на стыке Востока и Запада и может играть роль связующего звена не только в энергетической сфере - особенно с учетом потребностей Европы, - но и в транспорте, логистике, производстве и маршрутах Север-Юг".

    По его словам, расширение регионального сотрудничества, включая переход формата С5 в С6 (Азербайджан плюс страны Центральной Азии - ред.), открывает новые возможности, а географическое положение Азербайджана позволяет получить доступ к ряду рынков за пределами его национальных границ.

    Çoksi: Azərbaycan davamlı iqtisadi artım üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir
