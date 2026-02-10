Чокси: Азербайджан обладает значительным потенциалом для устойчивого экономического роста

Азербайджан располагает развитой инфраструктурой и значительным потенциалом для дальнейшего экономического роста.

Как сообщает Report, об этом заявил старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси на встрече с журналистами.

По его словам, в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было отмечено, что страна эффективно использовала свои энергетические ресурсы для диверсификации экономики и обеспечения устойчивого экономического роста, приносящего пользу населению в целом.

"Одним из ключевых преимуществ Азербайджана являются разнообразные возможности для развития. В частности, это наглядно видно в туристическом секторе - растущее число туристов, горнолыжные курорты, развитая инфраструктура, а также богатая история Баку. Это лишь один из примеров", - отметил Чокси.

Он также подчеркнул стратегическое географическое положение страны: "Азербайджан расположен на стыке Востока и Запада и может играть роль связующего звена не только в энергетической сфере - особенно с учетом потребностей Европы, - но и в транспорте, логистике, производстве и маршрутах Север-Юг".

По его словам, расширение регионального сотрудничества, включая переход формата С5 в С6 (Азербайджан плюс страны Центральной Азии - ред.), открывает новые возможности, а географическое положение Азербайджана позволяет получить доступ к ряду рынков за пределами его национальных границ.