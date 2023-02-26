Члены международной коалиции призвали Армению признать Ходжалинский геноцид

Состоялся круглый стол на тему «Мир и переходное правосудие» с участием представителей международной коалиции «Ходжалы: признай ради примирения», состоявшейся из европейских правозащитников, которые находятся с визитом в Азербайджане.

Состоялся круглый стол на тему "Мир и переходное правосудие" с участием представителей международной коалиции "Ходжалы: признай ради примирения", куда входят представители европейских правозащитных организаций, находящихся с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, представители международной коалиции поделились своими впечатлениями о поездке к так называемому "Коридор смерти" на дороге Ходжалы-Агдам, где потеряли свои жизни сотни ходжалинцев, пытающихся спастись через якобы предоставленный армянами гуманитарный коридор, где их на самом деле ждала смерть.

Президент Ассоциации Матерей Сребреницы Мунира Субашич в своем выступлении отметила, что трагедии в Ходжалы и в Сребренице, по сути, являются одинаковыми преступлениями.

"У нас вчера была возможность встретиться с очевидцами геноцида Ходжалы. Мы увиделись с матерью, попавшей в плен с ребенком, выслушали музыканта, на глазах которого расстреляли жену, поговорили с отважным полицейским, который смог спасти десятки невинных людей" - отметила она и добавила, что справедливость для Ходжалы должна восторжествовать так же, как это было для Сребреницы.

Президент Федерации Италии по правам человека Антонио Станго в своем выступлении отметил, что явные нарушения международного гуманитарного права, включая расстрел гражданских лиц, зафиксированы и задокументированы такими международными организациями, как Human Rights Watch и Memorial, а также представителями международных СМИ, которые были свидетелями этой трагедии.

Специальный представитель председателя Офиса по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией ОБСЕ профессор Бюлент Шенай отметил, что Армения, если заинтересована в мире в контексте постконфликтных реалий, должна признать трагедию Ходжалы.

Директор Будапештского Центра против геноцида и массовой резни Георгий Татар зачитал обращение коалиции, адресованное правительствам Азербайджана и Армении, которое как он считает, послужит устойчивому миру в регионе.

В документе отмечено что, после окончания войны в 2020 году, в тех условиях когда лидеры Азербайджана и Армении заявили о начале мира в регионе, международному гражданскому сообществу следует сделать шаги, положить конец безнаказанности и достичь справедливости для Ходжалы.

В первом пункте документа есть призыв армянскому правительству признать преступления совершенные в Ходжалы, а также требование "проявить смелость через признание геноцида, освободиться от бремени преступления, которое совершило прежнее коррумпированное правительство Армении, попросить прощения у жертв этого преступления, которое является символом ужаса и жестокости прежнего конфликта".

Г.Татар также объявил об инициативе начать диалог между гражданским обществом Армении и Азербайджана с целью достижения устойчивого мира. В документе нашло свое обращение создании благоприятных условий для диалога между правительствами обеих стран.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров в своем выступлении выразил благодарность членам коалиции за их деятельность и отметил важность концепции переходного правосудия.

"Эта концепция, в первую очередь, требует признание преступления. К большому сожалению, сегодня в Армении ходжалинская трагедия является запрещенной темой для обсуждения. Людей, которые говорят об этом, заставляют молчать, что приводит к нормальному восприятию преступления вместо признания. С этой точки зрения деятельность коалиции по началу дискуссий в армянском обществе вокруг этой темы имеет важное значение", - отметил он.

Э.Искендеров также добавил, что сегодня возможность начать эту инициативу, проводить такие мероприятия в память о жертвах Ходжалы непосредственно на месте трагедии была обеспечена победой Азербайджана во Второй Карабахской Войне.

В заключение посол выразил уверенность в том, что в последующие годы будет возможность проводить такие мероприятия в самом Ходжалы.