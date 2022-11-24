О нас

Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с генсеком ООН

Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с генсеком ООН Состоялась встреча членов Международного центра Низами Гянджеви с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Внешняя политика
24 ноября 2022 г. 09:46
Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с генсеком ООН

Состоялась встреча членов Международного центра Низами Гянджеви с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

На специальной встрече, проведенной в рамках 9-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в марокканском городе Фас при партнерстве с Международным центром Низами Гянджеви, наряду с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и сопредседателем Центра Вайрой Вике-Фрейбергой, приняли также участие президенты 73-й и 75-й генассамблей ООН Мария Фернанда Эспиноза и Волкан Бозкыр, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, экс-президент Болгарии Петр Стоянов, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, экс-премьер Чехии Ян Фишер, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амре Муса, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили и др.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о последних событиях и международных вызовах, с которыми сталкивается мир, была достигнута договоренность о регулярном проведении этой встречи. Генсека также проинформировали о проводимом центром Глобальном бакинском форуме, о сотрудничестве с Альянсом цивилизаций ООН и пр.

Генеральному секретарю была вручена специально изданная центром книга "Магия пера" – избранные рукописи "Пятерицы" Низами Гянджеви".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоNizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri BMT-nin Baş katibi ilə görüşüblər

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
В Азербайджане вносятся изменения в порядок подсчета страхового стажа при определении размера пенсии
18 ноября 2022 г. 12:33
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
Со следующего года работающие в Карабахе специалисты получат льготы
18 ноября 2022 г. 12:31
СМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
ФотоСМИ: В Запорожской области Украины жестоко убили семью с двумя детьми
19 ноября 2022 г. 05:29
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
В тебризской тюрьме произошла драка из-за оскорбления флага Азербайджана, ранен активист
17 ноября 2022 г. 14:50
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
Назван главный фаворит ЧМ- 2022 в Катаре
19 ноября 2022 г. 09:09
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi