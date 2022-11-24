Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с генсеком ООН

Состоялась встреча членов Международного центра Низами Гянджеви с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Состоялась встреча членов Международного центра Низами Гянджеви с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом Report сообщили в Международном центре Низами Гянджеви.

На специальной встрече, проведенной в рамках 9-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН (UNAOC) в марокканском городе Фас при партнерстве с Международным центром Низами Гянджеви, наряду с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и сопредседателем Центра Вайрой Вике-Фрейбергой, приняли также участие президенты 73-й и 75-й генассамблей ООН Мария Фернанда Эспиноза и Волкан Бозкыр, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, экс-президент Болгарии Петр Стоянов, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, экс-премьер Чехии Ян Фишер, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амре Муса, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили и др.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о последних событиях и международных вызовах, с которыми сталкивается мир, была достигнута договоренность о регулярном проведении этой встречи. Генсека также проинформировали о проводимом центром Глобальном бакинском форуме, о сотрудничестве с Альянсом цивилизаций ООН и пр.

Генеральному секретарю была вручена специально изданная центром книга "Магия пера" – избранные рукописи "Пятерицы" Низами Гянджеви".