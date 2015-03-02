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    ​Члены парламента Азербайджана едут в Швейцарию

    Визит осуществится по приглашению председателя швейцарско-азербайджанской межпарламентской дружественной группы

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ 3-6 марта ожидается визит вице-спикера Бахар Мурадовой, депутатов Эльтона Мамедова и Малика Гасанова в Берн (Швейцария).

    Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, визит осуществится по приглашению председателя швейцарско-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Кристин Эгерсзеги-Обрис.

    В рамках визита депутаты встретятся с председателем Национального совета парламента Швейцарии Стефаном Россини, главой Совета кантонов Клодом Эш, госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Ивом Росье, мэром Берна Александром Черпетом и другими официальными лицами. На встречах коснутся перспектив развития межпарламентских связей. 

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