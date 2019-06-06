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Члены Милли Меджлиса участвуют в конференции ПА ОБСЕ в Тбилиси

Члены Милли Меджлиса участвуют в конференции ПА ОБСЕ в Тбилиси
© Report

В столице Грузии, Тбилиси, начала работу конференция Парламентской ассамблеи ОБСЕ под названием "Парламентский контроль: Сила привлечения к ответственности".

Как сообщает местное бюро Report, в 2-дневном региональном мероприятии наряду с Грузией участвуют парламентарии из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Азербайджан на международном мероприятии представляют вице-президент ПА ОБСЕ и член Бюро Азай Гулиев, депутаты Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева.

Участники конференции поделятся передовым опытом в сфере усиления надзорной функции законодательного органа, обсудят значимость эффективного контроля.

Конференция организована совместно Бюро по демократическим институтам и правам человека, парламентом Грузии и Национальным демократическим институтом. На мероприятии также участвуют представители международных организаций и гражданского общества.

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