Члены Милли Меджлиса участвуют в конференции ПА ОБСЕ в Тбилиси

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В столице Грузии, Тбилиси, начала работу конференция Парламентской ассамблеи ОБСЕ под названием "Парламентский контроль: Сила привлечения к ответственности".

Как сообщает местное бюро Report, в 2-дневном региональном мероприятии наряду с Грузией участвуют парламентарии из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

Азербайджан на международном мероприятии представляют вице-президент ПА ОБСЕ и член Бюро Азай Гулиев, депутаты Асим Моллазаде и Севиндж Фаталиева.

Участники конференции поделятся передовым опытом в сфере усиления надзорной функции законодательного органа, обсудят значимость эффективного контроля.

Конференция организована совместно Бюро по демократическим институтам и правам человека, парламентом Грузии и Национальным демократическим институтом. На мероприятии также участвуют представители международных организаций и гражданского общества.