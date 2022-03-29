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Член рабочей группы: Михаил Делягин должен быть привлечен к юридической ответственности

Член рабочей группы: Михаил Делягин должен быть привлечен к юридической ответственности "В передаче “60 минут” на государственном телеканале России была совершена очередная провокация против Азербайджана. Так, в то время, когда комментировалась российско-украинская война, заместитель председателя комитета Госдумы России по международным дела
Внешняя политика
29 марта 2022 г. 16:14
Член рабочей группы: Михаил Делягин должен быть привлечен к юридической ответственности

"В передаче “60 минут” на государственном телеканале России была совершена очередная провокация против Азербайджана. Так, в то время, когда комментировалась российско-украинская война, заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Михаил Делягин выступил с достаточно провокационным заявлением в отношении нашей страны".
Об этом Report сообщил член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия, депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.
Он отметил, что позиция российского депутата не имела никакого отношения к обсуждаемому в программе вопросу: "Михаил Делягин обвинил Азербайджан в якобы нарушении режима прекращения огня с Арменией. Он заявил, что наша страна совершает агрессивные действия против Армении, и назвал Азербайджан инструментом Турции. Жаль, что эти мысли были озвучены депутатом на государственном телеканале России. Этот человек не осознает, что отношения между Азербайджаном и Россией поднялись до уровня союзнических".
Член рабочей группы призвал проинформировать об этом Госдуму России: "Против депутата, бросающего тень на российско-азербайджанские отношения, подрывающего их, пропагандирующего терроризм, должны быть приняты шаги в правовой плоскости. Он должен быть привлечен к юридической ответственности".

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Версия на английском языке Elman Nasirov: Mikhail Delyagin should be brought to justice
Версия на азербайджанском языке İşçi qrupun üzvü: "Mixail Delyagin hüquqi məsuliyyətə cəlb edilməlidir"

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