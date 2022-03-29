Член рабочей группы: Михаил Делягин должен быть привлечен к юридической ответственности

"В передаче “60 минут” на государственном телеканале России была совершена очередная провокация против Азербайджана. Так, в то время, когда комментировалась российско-украинская война, заместитель председателя комитета Госдумы России по международным дела

"В передаче “60 минут” на государственном телеканале России была совершена очередная провокация против Азербайджана. Так, в то время, когда комментировалась российско-украинская война, заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Михаил Делягин выступил с достаточно провокационным заявлением в отношении нашей страны".

Об этом Report сообщил член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия, депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров.

Он отметил, что позиция российского депутата не имела никакого отношения к обсуждаемому в программе вопросу: "Михаил Делягин обвинил Азербайджан в якобы нарушении режима прекращения огня с Арменией. Он заявил, что наша страна совершает агрессивные действия против Армении, и назвал Азербайджан инструментом Турции. Жаль, что эти мысли были озвучены депутатом на государственном телеканале России. Этот человек не осознает, что отношения между Азербайджаном и Россией поднялись до уровня союзнических".

Член рабочей группы призвал проинформировать об этом Госдуму России: "Против депутата, бросающего тень на российско-азербайджанские отношения, подрывающего их, пропагандирующего терроризм, должны быть приняты шаги в правовой плоскости. Он должен быть привлечен к юридической ответственности".