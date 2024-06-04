МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с гибелью двух пилотов в результате крушения учебно-тренировочного самолета в Кайсери.

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с гибелью двух пилотов в результате крушения учебно-тренировочного самолета в Кайсери.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены известием об авиакатастрофе в Кайсери. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших при крушении летчиков, братскому народу Турции. Да упокоит Всевышний души погибших", - говорится в публикации.

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщило о крушении учебно-тренировочный самолет ВВС типа SF-260D в Кайсери. По данным ведомства, в результате крушения погибли два пилота. Причины крушения пока неизвестны.