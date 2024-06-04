Haber Global: Нападение на офис SOCAR в Турции не имеет ничего общего с поддержкой Палестины

Нападение на офис SOCAR в Турции под предлогом наличия связи между компанией и Израилем не имеет ничего общего с поддержкой Палестины.

Нападение на офис SOCAR в Турции под предлогом наличия связи между компанией и Израилем не имеет ничего общего с поддержкой Палестины.

Как сообщает Report, это мнение озвучено в эфире программы на телеканале Haber Global с участием турецких профессоров и политологов.

Участники программы, комментируя нападение на офис SOCAR в Турции, отметили, что его основная цель - вбить клин между Турцией и Азербайджаном.

"Подобная кампания направлена на очернение всемирно известного азербайджанского бренда. За этим планом стоит мировое нефтегазовое лобби, и SOCAR сознательно выбрана в качестве цели. Кто-то подкупил нападавших, создав иллюзию, будто компания экспортирует нефть в Израиль через Турцию", - говорится в программе.

Подчеркнуто, что президент страны, владеющей компанией, которую они обвиняют в поддержке Израиля, Ильхам Алиев еще до конфликта между Израилем и сектором Газа поддержал создание независимого палестинского государства.

"США и Израиль неоднократно претворяли в жизнь планы в рамках энергетического сотрудничества. Почему мы не видим этих людей перед посольством США? За последние пять лет Германия подписала два энергетических соглашения с Израилем. В этом же контексте мы можем вспомнить французские, итальянские и многие другие западные компании мирового масштаба. Нам бы хотелось видеть этих людей перед их представительствами в Турции", - отметили участники программы.

Также подчеркивается, что нападавшие скрывали свои лица, что подтверждает их намерение совершить провокацию против Азербайджана.