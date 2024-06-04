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Айдын Керимов: Выбрав Шушу молодежной столицей, ОИС приняла правильное решение

Айдын Керимов: Выбрав Шушу молодежной столицей, ОИС приняла правильное решение Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла правильное и символическое решение, избрав Шушу молодежной на 2024 год.
Внешняя политика
4 июня 2024 г. 16:48
Айдын Керимов: Выбрав Шушу молодежной столицей, ОИС приняла правильное решение

Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла правильное и символическое решение, избрав Шушу молодежной на 2024 год.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в видеообращении к участникам церемонии открытия международной программы “Шуша - Молодежная столица ОИС 2024”.

"Азербайджанский народ, в том числе молодежь, работает над восстановлением, развитием и возрождением богатой культуры города Шуша", - сказал он.

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Версия на английском языке Aydin Karimov: By choosing Shusha as youth capital, OIC made right decision
Версия на азербайджанском языке Aydın Kərimov: İƏT Şuşanı gənclər paytaxtı seçməklə düzgün və rəmzi qərar qəbul etdi

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