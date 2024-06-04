Айдын Керимов: Выбрав Шушу молодежной столицей, ОИС приняла правильное решение

Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла правильное и символическое решение, избрав Шушу молодежной на 2024 год.

Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла правильное и символическое решение, избрав Шушу молодежной на 2024 год.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов в видеообращении к участникам церемонии открытия международной программы “Шуша - Молодежная столица ОИС 2024”.

"Азербайджанский народ, в том числе молодежь, работает над восстановлением, развитием и возрождением богатой культуры города Шуша", - сказал он.