Цвиянович поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы Азербайджана
Внешняя политика
- 06 ноября, 2025
- 19:59
Член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
