Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Цвиянович поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 19:59
    Цвиянович поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы Азербайджана

    Член президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    День Победы Путь к Победе Желька Цвиянович Ильхам Алиев поздравление
    Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

    Последние новости

    20:07
    Фото

    На Кубе состоялся концерт по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    19:59

    Цвиянович поздравила Ильхама Алиева с Днем Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    19:58
    Фото

    В Конфедерации профсоюзов Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню Победы

    Внутренняя политика
    19:48

    Смертоносный тайфун "Калмаэги" обрушился на Вьетнам

    Другие страны
    19:41

    Реакция Трампа на уход Пелоси из политики: Это большое событие для США

    Другие страны
    19:34

    VI Игры исламской солидарности: Азербайджанская спортсменка обеспечила себе бронзовую медаль

    Индивидуальные
    19:30

    Путин поддержал идею полного запрета продаж вейпов в России

    В регионе
    19:29

    В Военном институте внутренних войск состоялась конференция "История Победы"

    Внутренняя политика
    19:20

    В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей