Член парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение

Парламент Сен-Мартена благодарит Бакинскую инициативную группу (БИГ) за организацию международной конференции о французском и нидерландском неоколониализме.

Парламент Сен-Мартена благодарит Бакинскую инициативную группу (БИГ) за организацию международной конференции о французском и нидерландском неоколониализме.

Как передает Report, об этом сказал член парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс на конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба" в Баку.

"Эта конференция – важный шаг в правильном направлении, поскольку свобода является основополагающим правом всех людей", - сказал он.

Мейерс отметил, что страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение. "Мы благодарим БИГ за вклад в деколонизацию по всему миру",- добавил он.