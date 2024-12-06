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Член парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение

Член парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение Парламент Сен-Мартена благодарит Бакинскую инициативную группу (БИГ) за организацию международной конференции о французском и нидерландском неоколониализме.
Внешняя политика
6 декабря 2024 г. 10:21
Член парламента Сен-Мартена: Страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение

Парламент Сен-Мартена благодарит Бакинскую инициативную группу (БИГ) за организацию международной конференции о французском и нидерландском неоколониализме.

Как передает Report, об этом сказал член парламента Сен-Мартена Франклин Мейерс на конференции "Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба" в Баку.

"Эта конференция – важный шаг в правильном направлении, поскольку свобода является основополагающим правом всех людей", - сказал он.

Мейерс отметил, что страдающие от колониального гнета народы имеют право на самоопределение. "Мы благодарим БИГ за вклад в деколонизацию по всему миру",- добавил он.

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Версия на английском языке MP from Sint Maarten: Peoples suffering from colonial oppression have right to self-determination
Версия на азербайджанском языке Sen-Marten parlamentinin üzvü: Müstəmləkə zülmündən əziyyət çəkən xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ var

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